Вибухи у Дніпрі сьогодні, 20 січня, лунають на тлі атаки ворожих безпілотників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи в Дніпрі 20 січня: що відомо

Перед вибухами у Дніпрі Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух ударних БпЛА в напрямку міста.

Ворожі безпілотники рухалися в напрямку Дніпра з південного напрямку.

На момент публікації офіційної інформації про наслідки вибухів у Дніпрі не надходило.

Дані щодо можливих пошкоджень або постраждалих уточнюються.

Раніше очільник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомляв, що вночі 20 січня агресор також атакував Дніпро ударними безпілотниками.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа, було понівечене підприємство, вибито вікна в поруч розташованих будівлях.

Також пошкоджені багатоповерховий житловий будинок, об’єкти інфраструктури та п’ять автомобілів.

За словами Олександра Ганжі, постраждали дві жінки віком 76 і 67 років.

Обидві проходять амбулаторне лікування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

