Взрывы в Ровно сегодня утром 20 января прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских беспилотников.

Об этом сообщают местные СМИ.

Взрывы в Ровно 20 января: что известно

Перед взрывами в Ровно и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.

Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БпЛА на Клевань.

Во время действия воздушной тревоги в Ровно местные жители сообщили о звуках взрывов.

Официальных комментариев от областных или городских властей о взрывах в Ровно, возможных попаданиях или повреждениях пока не поступало.

Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.

Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

