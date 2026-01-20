Взрывы в Ровно: к региону летели вражеские дроны
Взрывы в Ровно сегодня утром 20 января прогремели во время воздушной тревоги, объявленной из-за угрозы вражеских беспилотников.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрывы в Ровно 20 января: что известно
Перед взрывами в Ровно и области была объявлена воздушная тревога из-за угрозы ударных беспилотников.
Воздушные силы ВСУ сообщали о движении БпЛА на Клевань.
Во время действия воздушной тревоги в Ровно местные жители сообщили о звуках взрывов.
Официальных комментариев от областных или городских властей о взрывах в Ровно, возможных попаданиях или повреждениях пока не поступало.
Информация о пострадавших или разрушениях уточняется.
Жителей призывают находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги и не игнорировать сигналы оповещения.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 427-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.