Вибухи в Рівному сьогодні зранку 20 січня пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих безпілотників.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Вибухи в Рівному сьогодні, 20 січня: що відомо

Перед вибухами в Рівному та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА до Клевані.

Офіційних коментарів від обласної чи міської влади щодо вибухів у Рівному, можливих влучань або пошкоджень наразі не надходило.

Інформація про постраждалих або руйнування уточнюється.

Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

