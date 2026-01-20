Вибухи в Рівному: до регіону летіли ворожі дрони
Вибухи в Рівному сьогодні зранку 20 січня пролунали під час повітряної тривоги, оголошеної через загрозу ворожих безпілотників.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибухи в Рівному сьогодні, 20 січня: що відомо
Перед вибухами в Рівному та області було оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Повітряні сили ЗСУ повідомляли про рух БпЛА до Клевані.
Офіційних коментарів від обласної чи міської влади щодо вибухів у Рівному, можливих влучань або пошкоджень наразі не надходило.
Інформація про постраждалих або руйнування уточнюється.
Жителів закликають перебувати в укриттях до відбою повітряної тривоги та не ігнорувати сигнали оповіщення.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 427-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.