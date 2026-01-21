Вечером 21 января в Харькове были слышны звуки взрывов.

Взрывы в Харькове 21 января 2026 года: что известно

В Харькове раздались взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.

Официальной информации пока нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие и повреждения. Следим за ситуацией.

Сейчас смотрят

Перед тем, как в городе стало громко в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов в Харьковскую область.

К слову, 17 января РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова. Тогда российские войска атаковали объект в Индустриальном районе города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.