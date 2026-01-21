Нуждается в проверкеМалиновская Ангелина, редактор ленты
2 мин.
Взрывы в Харькове: в ВС предупреждали о пусках КАБов
Вечером 21 января в Харькове были слышны звуки взрывов.
Взрывы в Харькове 21 января 2026 года: что известно
В Харькове раздались взрывы, сообщают корреспонденты Суспільного.
Официальной информации пока нет. Также неизвестно, есть ли пострадавшие и повреждения. Следим за ситуацией.
Перед тем, как в городе стало громко в Воздушных силах ВСУ сообщали о пусках КАБов в Харьковскую область.
К слову, 17 января РФ нанесла удар по объекту критической инфраструктуры в Индустриальном районе Харькова. Тогда российские войска атаковали объект в Индустриальном районе города.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 428-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
