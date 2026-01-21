Ввечері 21 січня у Харкові було чути звуки вибухів.

Вибухи у Харкові 21 січня 2026 року: що відомо

У Харкові пролунила вибухи, повідомляють кореспонденти Суспільного.

Офіційної інформації наразі немає. Також не відомо, чи є постраждалі та пошкодження. Слідкуємо за ситуацією.

Перед тим, як у місті стало гучно у Повітряних силах ЗСУ повідомляли про пуски КАБ на Харківщину.

До речі, 17 січня РФ завдала удару по об’єкту критичної інфраструктури в Індустріальному районі Харкова. Тоді російські війська атакували об’єкт в Індустріальному районі міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 428-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

