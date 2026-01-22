Атака на Днепропетровскую область: в Павлограде разбиты дома, в Кривом Роге ранена женщина
- РФ в ночь на 22 января атаковала Днепропетровскую область ударными дронами.
- В Павлограде повреждены 8 частных домов и 4 автомобиля.
- В Васильковской общине ранена 81-летняя женщина, она в больнице.
Россия ночью атаковала дронами Днепропетровскую область. Взрывами повреждены дома, автомобили, есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Атака на Днепропетровскую область ночью 22 января: что известно
Так, в городе Павлоград в результате атаки вражеских беспилотников повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля.
Также россияне запустили дроны и по Васильковской общине Синельниковского района. Там пострадала 81-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. На местах взрывов возникли пожары, повреждены офисное здание и газопровод.
В Кривом Роге из-за удара вражеского дрона травмирована 70-летняя женщина. Она будет лечиться дома. Из-за взрыва загорелся частный дом.
По Никопольщине российские оккупанты били FPV-дронами: попали по самому Никополю и Покровской общине.
Напомним, что ночью 21 января россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М город Кривой Рог. Удар пришелся по жилой застройке. Повреждения получили семь многоквартирных и 10 частных домов. Выбило более 100 окон и балконов. Взрывами также повреждены административные здания, учреждения культуры, образования, гаражи и автомобили.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.
Фото: Александр Ганжа/Днепропетровская ОВА