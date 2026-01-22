Россия ночью атаковала дронами Днепропетровскую область. Взрывами повреждены дома, автомобили, есть пострадавшие.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.

Атака на Днепропетровскую область ночью 22 января: что известно

Так, в городе Павлоград в результате атаки вражеских беспилотников повреждены восемь частных домов и четыре автомобиля.

Также россияне запустили дроны и по Васильковской общине Синельниковского района. Там пострадала 81-летняя женщина. Она в больнице в состоянии средней тяжести. На местах взрывов возникли пожары, повреждены офисное здание и газопровод.

В Кривом Роге из-за удара вражеского дрона травмирована 70-летняя женщина. Она будет лечиться дома. Из-за взрыва загорелся частный дом.

По Никопольщине российские оккупанты били FPV-дронами: попали по самому Никополю и Покровской общине.

Напомним, что ночью 21 января россияне атаковали баллистической ракетой Искандер-М город Кривой Рог. Удар пришелся по жилой застройке. Повреждения получили семь многоквартирных и 10 частных домов. Выбило более 100 окон и балконов. Взрывами также повреждены административные здания, учреждения культуры, образования, гаражи и автомобили.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 429-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Александр Ганжа/Днепропетровская ОВА

