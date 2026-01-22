Росія вночі дронами атакувала Дніпропетровську область. Вибухами побило будинки, автівки, є постраждалі.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа.

Атака на Дніпропетровщину вночі 22 січня: що відомо

Так, у місті Павлоград внаслідок атаки ворожих безпілотників пошкоджено вісім приватних будинків та чотири автівки.

Також росіяни запустили дрони і по Васильківській громаді Синельниківського району. Там постраждала 81-річна жінка. Вона у лікарні в стані середньої тяжкості. На місцях вибухів виникли пожежі, понівечені офісна будівля та газогін.

У Кривому Розі через удар ворожого дрона травмована 70-річна жінка. Вона лікуватиметься вдома. Через вибух загорівся приватний будинок.

По Нікопольщині російські окупанти били FPV-дронами: поцілили по самому Нікополю та Покровській громаді.

Нагадаємо, що вночі 21 січня росіяни атакували балістичною ракетою Іскандер-М місто Кривий Ріг. Удар прийшовся по житловій забудові. Пошкодження зазнали сім багатоквартирних та 10 приватних будинків. Вибило понад 100 вікон та балконів. Вибухами також пошкоджено адміністративні будівлі, заклад культури, освіти, гаражі та автівки.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 429-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Фото: Олександр Ганжа/Дніпропетровська ОВА

