Энергосистема не успевает восстановиться из-за постоянных атак РФ — Шмыгаль
- Из-за экстренных отключений в Киеве без электроэнергии остаются более 800 тыс. потребителей.
- Российские атаки по энергетической инфраструктуре не дают стабилизировать энергосистему и ликвидировать дефицит мощности.
Постоянные атаки врага не дают стабилизировать энергетическую систему, которая не успевает восстановиться.
Этой ночью враг снова целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других областей.
Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Шмыгаль о ситуации в энергетической системе
— На заседании Штаба сегодня заслушал доклады энергетических компаний и других служб по ликвидации последствий террора России и темпам восстановительных работ, — написал он в Telegram.
Министр отметил, что постоянные атаки врага не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться.
Без света в Киеве из-за экстренных отключений остаются более 800 тыс. пользователей. Дефицит мощности сохраняется.
Украина совместно с партнерами работает над его уменьшением. В течение последних дней из одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи.
— Прежде всего, генераторы, трансформаторы, кабели, насосы. Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам, — добавил он.
Министр также сообщил, что есть планы передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений.
Ожидается дополнительное оборудование из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.
Шмыгаль добавил, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике также усиливается работа с уязвимыми категориями населения. Все службы получили необходимые задания.