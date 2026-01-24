Постоянные атаки врага не дают стабилизировать энергетическую систему, которая не успевает восстановиться.

Этой ночью враг снова целился по энергетике, теплоснабжению и другой гражданской инфраструктуре Киевской, Харьковской, Черниговской и других областей.

Об этом заявил министр энергетики Денис Шмыгаль.

— На заседании Штаба сегодня заслушал доклады энергетических компаний и других служб по ликвидации последствий террора России и темпам восстановительных работ, — написал он в Telegram.

Министр отметил, что постоянные атаки врага не дают стабилизировать ситуацию. Энергосистема не успевает восстановиться.

Без света в Киеве из-за экстренных отключений остаются более 800 тыс. пользователей. Дефицит мощности сохраняется.

Украина совместно с партнерами работает над его уменьшением. В течение последних дней из одного из хабов Минэнерго было распределено более 143 тонн гуманитарной помощи.

— Прежде всего, генераторы, трансформаторы, кабели, насосы. Это оборудование критически важно для стабилизации работы предприятий. Помощь поступила энергетикам Киева и области, Сумщины, Харьковщины и другим регионам, — добавил он.

Министр также сообщил, что есть планы передать часть генераторов от международных партнеров в пункты обогрева ГСЧС, чтобы обеспечить людей электричеством в период отключений.

Ожидается дополнительное оборудование из Словакии, Швейцарии, Нидерландов, Азербайджана, Италии, Латвии и Польши.

Шмыгаль добавил, что в условиях чрезвычайной ситуации в энергетике также усиливается работа с уязвимыми категориями населения. Все службы получили необходимые задания.

