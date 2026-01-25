Днем воскресенья, 25 января, РФ нанесла массированный удар по Харькову.

Обстрел Харькова 25 января: что известно

Российские военные попали в несколько районов города, сообщает ГСЧС Харьковской области.

Враг попал в крышу частного жилого дома в Немышлянском районе, а также в стену 10 этажа жилой 12-этажки в Киевском районе.

Кроме того, известно об одной пострадавшей — 79-летней женщине, ее с ранениями доставили в больницу. На месте происшествия также работали психологи и саперы ГСЧС.

– Сегодня днем ​​враг нанес три удара БпЛА по городу Харькову. По предварительным данным, пострадала женщина, — говорится в сообщении ГСЧС.

Спасатели обследовали поврежденные дома. Пожар не зафиксирован.

Напомним, сегодня мэр Харькова Игорь Терехов проинформировал, что РФ ударила дроном по торговому центру города, однако впоследствии уточнил, что прилетело в многоэтажный дом рядом с ТЦ.

Также враг атаковал Харьков ударными беспилотниками в ночь на 25 января. Сообщалось об ударе БпЛА по Индустриальному району города.

К тому же, зафиксировано попадание ударного беспилотника в Слободском районе Харькова. Кроме того, поступила информация об ударе по Немышлянскому району города.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 432-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

