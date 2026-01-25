Вдень неділі, 25 січня, РФ завдала масованого удару по Харкову.

Обстріл Харкова 25 січня: що відомо

Російські військові поцілили у декілька районів міста, повідомляє ДСНС Харківської області.

Зазначається, що ворог поцілив у дах приватного житлового будинку Немишлянського району, а також у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі.

Крім того, відомо про одну постраждалу – 79-річну жінку, її з пораненнями доправили до лікарні. На місці події також працювали психологи та сапери ДСНС.

– Сьогодні вдень ворог завдав три удари БпЛА по місту Харкову. За попередніми даними постраждала жінка, – йдеться у повідомленні ДСНС.

Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не зафіксовано.

Нагадаємо, сьогодні мер міста Ігор Терехов проінформував, що РФ вдарила дроном по торговому центру міста, проте згодом уточнив, що приліт стався у багатоповерховий будинок поряд з ТЦ.

Також ворог атакував Харків ударними безпілотниками вночі проти 25 січня. Повідомлялось про удар БпЛА по Індустріальному району міста.

До того ж, зафіксовано влучання ударного безпілотника у Слобідському районі Харкова. Крім того, надійшла інформація про удар по Немишлянському району міста.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

