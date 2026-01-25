Дрон поцілив у 12-поверхівку: РФ повторно вдарила по Харкову
- РФ вдень знову вдарило по Харкову - зафиксовано приліт у приватний будинок.
- Також ворог поцілив у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки.
- Влучання зафіксовані у двох районах - Немишлянському та Київському.
Вдень неділі, 25 січня, РФ завдала масованого удару по Харкову.
Обстріл Харкова 25 січня: що відомо
Російські військові поцілили у декілька районів міста, повідомляє ДСНС Харківської області.
Зазначається, що ворог поцілив у дах приватного житлового будинку Немишлянського району, а також у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки у Київському районі.
Крім того, відомо про одну постраждалу – 79-річну жінку, її з пораненнями доправили до лікарні. На місці події також працювали психологи та сапери ДСНС.
– Сьогодні вдень ворог завдав три удари БпЛА по місту Харкову. За попередніми даними постраждала жінка, – йдеться у повідомленні ДСНС.
Рятувальники обстежили пошкоджені оселі. Пожеж не зафіксовано.
Нагадаємо, сьогодні мер міста Ігор Терехов проінформував, що РФ вдарила дроном по торговому центру міста, проте згодом уточнив, що приліт стався у багатоповерховий будинок поряд з ТЦ.
Також ворог атакував Харків ударними безпілотниками вночі проти 25 січня. Повідомлялось про удар БпЛА по Індустріальному району міста.
До того ж, зафіксовано влучання ударного безпілотника у Слобідському районі Харкова. Крім того, надійшла інформація про удар по Немишлянському району міста.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 432-гу добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.