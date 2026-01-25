В Киеве без отопления остаются более полутора тысяч многоэтажек — Кличко
В столице без теплоснабжения до сих пор остаются 1 676 многоэтажных домов.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
Сколько домов в Киеве без отопления 25 января
По словам Виталия Кличко, после вражеской атаки на столицу 24 января без отопления остаются 1 676 многоэтажек.
Мэр напомнил, что в результате повреждения критической инфраструктуры накануне без теплоснабжения оказались почти 6 тыс. домов.
Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплу после обстрелов 9 и 20 января.
С прошлой ночи коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя для более чем в 1 600 домов.
Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.
Стоит отметить, что количество многоэтажек в Киеве без тепла значительно сократилось со вчерашнего вечера. Тогда Кличко сообщал о более чем 3 300 домах без отопления.
Кроме того, в Киеве удалось восстановить водоснабжение.