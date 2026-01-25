В столице без теплоснабжения до сих пор остаются 1 676 многоэтажных домов.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Сколько домов в Киеве без отопления 25 января

По словам Виталия Кличко, после вражеской атаки на столицу 24 января без отопления остаются 1 676 многоэтажек.

Мэр напомнил, что в результате повреждения критической инфраструктуры накануне без теплоснабжения оказались почти 6 тыс. домов.

Большинство из них уже дважды подключали или пытались подключить к теплу после обстрелов 9 и 20 января.

С прошлой ночи коммунальщики и энергетики восстановили подачу теплоносителя для более чем в 1 600 домов.

Работы по восстановлению теплоснабжения продолжаются.

Стоит отметить, что количество многоэтажек в Киеве без тепла значительно сократилось со вчерашнего вечера. Тогда Кличко сообщал о более чем 3 300 домах без отопления.

Кроме того, в Киеве удалось восстановить водоснабжение.

