Сьогодні, 25 січня, в Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на енергетичному об’єкті загинув рятувальник Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.

У Києві загинув рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук

За словами Ігоря Клименка, під час виконання аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об’єктів Києва загинув 31-річний рятувальник-верхолаз Олександр Питайчук.

Рятувальник зірвався з висоти близько 20 метрів. Травми були несумісними з життям.

Міністр наголосив, що рятувальники щодня працюють у найнебезпечніших умовах — у зруйнованих будівлях, під обстрілами, у вогні, воді та на морозі, ризикуючи власним життям заради порятунку інших.

— Рятувальна служба завжди пов’язана зі смертельним ризиком. І сьогодні цей ризик забрав життя нашого колеги, — зазначив міністр внутрішніх справ України.

Ігор Клименко висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого, наголосивши, що держава ніколи не забуде ціну, яку рятувальники платять за безпеку громадян.

Нагадуємо, що зранку в Києві після масованої атаки РФ 24 січня без теплопостачання залишалися 1 676 багатоповерхових будинків.

Як повідомив 25 січня міський голова Віталій Кличко, напередодні через пошкодження критичної інфраструктури без опалення опинилися майже 6 тис. будинків, більшість із яких уже двічі підключали або намагалися підключити до тепла після попередніх обстрілів 9 та 20 січня.

Від минулого вечора комунальні служби та енергетики відновили подачу теплоносія більш ніж у 1 600 будинків.

Аварійно-відновлювальні роботи у столиці тривають.

