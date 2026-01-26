Объекты Национального заповедника Киево-Печерская лавра, внесенные в Список всемирного наследия ЮНЕСКО, повреждены в результате массированной российской ракетно-дроновой атаки на Киев в ночь на 24 января.

Повреждение Киево-Печерской лавры во время атаки на Киев

Как сообщило Министерство культуры Украины, последний раз разрушения из-за военных действий на территории Киево-Печерской лавры фиксировались во время Второй мировой войны.

В результате российской атаки на Киев в ночь на 24 января повреждены:

корпус № 66 — входная часть в комплекс Дальних пещер;

корпус № 67 (Аннозачатиевская церковь) — зафиксировано частичное повреждение элементов фасада.

По предварительным результатам визуального осмотра на территории Киево-Печерской лавры обнаружено:

повреждение дверей и оконных рам;

обсыпание и растрескивание внешней штукатурки;

механические повреждения дверной и оконной фурнитуры.

В Минкульте рассказали, что первичный осмотр объектов провели сотрудники Национального заповедника Киево-Печерская лавра. На месте происшествия работала Национальная полиция, после чего составлен соответствующий акт о повреждениях.

– Ежедневно Россия атакует Украину. С начала полномасштабного вторжения разрушениям подверглись 1640 памятников культурного наследия и 2446 объектов культурной инфраструктуры, – заявила вице-премьер-министр – министр культуры Татьяна Бережная.

По ее словам, повреждение объектов Киево-Печерской лавры – это атака России на мировое наследие и преступление против достояния человечества. Министерство культуры Украины фиксирует все повреждения, чтобы перейти к профессиональному обследованию и восстановительным работам.

Как добавила Бережная, 26 января планируют провести углубленное техническое обследование конструкций. После завершения документирования специалисты заповедника начнут работы по устранению последствий повреждений и консервации пострадавших объектов.

Генеральный директор Национального заповедника Киево-Печерская лавра Максим Остапенко заявил, что последний раз разрушения в результате военных действий там фиксировались во время Второй мировой войны.

По его мнению, особый цинизм этому преступлению придает то, что в этом году Святыня отмечает 975-летие.

