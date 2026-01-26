Об’єкти Національного заповідника Києво-Печерська лавра, внесені до Списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, пошкоджені внаслідок масованої російської ракетно-дронової атаки на Київ у ніч проти 24 січня.

Пошкодження Києво-Печерської лаври під час атаки на Київ

Як повідомило Міністерство культури України, востаннє руйнування через військові дії на території Києво-Печерської лаври фіксувалися під час Другої світової війни.

Внаслідок російської атаки на Київ у ніч проти 24 січня пошкоджено::

корпус № 66 — вхідна частина до комплексу Дальніх печер;

корпус № 67 (Аннозачатіївська церква) — зафіксовано часткове пошкодження елементів фасаду.

За попередніми результатами візуального огляду на території Києво-Печерської лаври виявлено:

пошкодження дверей та віконних рам;

обсипання та розтріскування зовнішньої штукатурки;

механічні пошкодження дверної та віконної фурнітури.

У Мінкульті розповіли, що первинний огляд об’єктів провели співробітники Національного заповідника Києво-Печерська лавра. На місці події працювала Національна поліція, після чого складено відповідний акт про пошкодження.

– Щодня Росія атакує Україну. Від початку повномасштабного вторгнення руйнувань зазнали 1640 пам’яток культурної спадщини та 2446 об’єктів культурної інфраструктури, – заявила віцепрем’єр-міністерка — міністерка культури Тетяна Бережна.

За її словами, пошкодження об’єктів Києво-Печерської лаври – це атака Росії на світову спадщину та злочин проти надбання людства. Міністерство культури України фіксує всі пошкодження, щоб перейти до фахового обстеження й відновлювальних робіт.

Як додала Бережна, 26 січня планують здійснити поглиблене технічне обстеження конструкцій. Після завершення документування фахівці заповідника розпочнуть роботи для усунення наслідків пошкоджень та консервації постраждалих об’єктів.

Генеральний директор Національного заповідника Києво-Печерська лавра Максим Остапенко заявив, що востаннє руйнування внаслідок військових дій там фіксувалися під час Другої світової війни.

На його думку, особливого цинізму цьому злочину надає те, що у цьому році Святиня відзначає 975-річчя.

