Вибухи у Кривому Розі: ворог влучив дроном у багатоповерхівку, спалахнула пожежа
Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері понеділка, 26 січня. Ворог атакує місто безпілотниками. Є влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі.
Вибухи у Кривому Розі 26 січня: які наслідки
За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок вибухів у Кривому Розі сьогодні зафіксовано влучання у багатоповерхівку.
– Знову тварини влучили Шахедом у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо, – написав він.
Цю інформацію підтвердили у Дніпропетровській ОВА.
– Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється. Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, – зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.
О 19:51 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.
Нагадаємо, вночі 14 січня пролунали вибухи у Кривому Розі. Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури.
Унаслідок атаки по Кривому Рогу аварійні вимкнення світла торкнулися понад 45 тис. абонентів. Понад 700 будинків лишилися без теплопостачання. Минулося без постраждалих.