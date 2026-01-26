Вибухи у Кривому Розі пролунали ввечері понеділка, 26 січня. Ворог атакує місто безпілотниками. Є влучання у багатоповерхівку в Тернівському районі.

Вибухи у Кривому Розі 26 січня: які наслідки

За словами керівника Ради оборони міста Олександра Вілкула, внаслідок вибухів у Кривому Розі сьогодні зафіксовано влучання у багатоповерхівку.

– Знову тварини влучили Шахедом у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо, – написав він.

Цю інформацію підтвердили у Дніпропетровській ОВА.

Зараз дивляться

– Ворог атакував Кривий Ріг БпЛА. Понівечена багатоповерхівка. Там сталася пожежа. Інформація уточнюється. Загроза для міста зберігається. Залишайтеся у безпечних місцях до відбою повітряної тривоги, – зазначив очільник ОВА Олександр Ганжа.

О 19:51 Повітряні сили повідомляли про рух ворожих БпЛА в напрямку Кривого Рогу та Синельникового.

Нагадаємо, вночі 14 січня пролунали вибухи у Кривому Розі. Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури.

Унаслідок атаки по Кривому Рогу аварійні вимкнення світла торкнулися понад 45 тис. абонентів. Понад 700 будинків лишилися без теплопостачання. Минулося без постраждалих.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.