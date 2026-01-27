Атака на Броды: в городе сильное задымление из-за горения нефтепродуктов
- Утром 27 января российские войска атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области.
- В результате удара загорелись нефтепродукты, возникло сильное задымление.
- Городские власти призвали жителей закрыть окна и ограничить пребывание на улице.
Утром 27 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. На месте инцидента работают все соответствующие службы.
Об этом в соцсетях сообщает Бродовский городской совет.
Атака на Броды 27 января
В результате чрезвычайной ситуации загорелись нефтепродукты и возникло сильное задымление. На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы.
Также специалисты измеряют показатели воздуха.
— Сейчас дым опускается на город и ощущается неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам, — подчеркнули в Бродовском городском совете.
Сегодня занятия в школах отменили, а детские сады, которые уже приняли детей, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.
Золочевский районный отдел Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины рекомендует:
- в случае возникновения задымления в результате пожаров нужно плотно закрыть окна.
- не выходить без необходимости на улицу. Если есть необходимость, нужно надеть увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.
Напомним, что начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предупреждал об атаке вражеских дронов по Львовщине. По его информации, россияне ударили по объекту инфраструктуры, к счастью, жертв и пострадавших нет.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.
