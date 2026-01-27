Утром 27 января россияне атаковали объект инфраструктуры в Бродах Львовской области. На месте инцидента работают все соответствующие службы.

Об этом в соцсетях сообщает Бродовский городской совет.

Атака на Броды 27 января

В результате чрезвычайной ситуации загорелись нефтепродукты и возникло сильное задымление. На месте вражеской атаки работают все соответствующие службы.

Также специалисты измеряют показатели воздуха.

— Сейчас дым опускается на город и ощущается неприятный запах. Просим плотно закрыть окна и двери, по возможности ограничить передвижение по улицам, — подчеркнули в Бродовском городском совете.

Сегодня занятия в школах отменили, а детские сады, которые уже приняли детей, будут работать с плотно закрытыми окнами и дверями.

Золочевский районный отдел Львовского областного центра контроля и профилактики заболеваний МЗ Украины рекомендует:

в случае возникновения задымления в результате пожаров нужно плотно закрыть окна.

не выходить без необходимости на улицу. Если есть необходимость, нужно надеть увлажненную маску или респиратор. Особенно это касается людей с хроническими заболеваниями дыхательной системы.

Напомним, что начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий предупреждал об атаке вражеских дронов по Львовщине. По его информации, россияне ударили по объекту инфраструктуры, к счастью, жертв и пострадавших нет.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 434-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

