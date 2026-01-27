В ночь на 27 января (с 18:00 26 января) российские войска осуществили воздушную атаку по Украине, применив 165 ударных беспилотников типа Shahed (в том числе реактивные), Гербера, Италмас и дроны других типов.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 27 января: что известно

Во время ночной атаки на Украину запуски осуществлялись из районов Курска, Орла, Брянска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Гвардейскоого и мыса Чауда (временно оккупированный Крым).

Около 100 дронов были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:00 27 января противовоздушной обороной сбито или подавлено 135 вражеских БпЛА на Севере, Юге, в Центре и на Востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных дронов на 14 локациях, а также падение обломков сбитых БпЛА на девяти локациях.

В частности, ночью 27 января враг атаковал Одессу более чем полусотней ударных беспилотников.

В результате обстрела повреждены объект инфраструктуры, десятки жилых домов, церковь, детский сад, лицей, фитнес-центр, частный транспорт.

Из-за прямых попаданий возникли масштабные пожары.

Самая сложная ситуация зафиксирована в Хаджибейском районе — там разрушена часть жилого дома, предварительно под завалами есть люди.

Пострадали 23 человека. 9 человек госпитализированы, среди них — девочки 2013 и 2008 годов рождения и беременная женщина на 39-й неделе.

Один человек находится в тяжелом состоянии, еще восемь — в состоянии средней тяжести.

Как отмечают защитники неба, атака на Украину до сих пор продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские беспилотники.

Граждан призывают соблюдать правила безопасности и реагировать на сигналы воздушной тревоги.

