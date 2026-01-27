Вранці 27 січня росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. На місці інциденту працюють всі відповідні служби.

Про це у соцмережах повідомляє Бродівська міська рада.

Атака на Броди 27 січня

Внаслідок надзвичайної ситуації загорілися нафтопродукти і виникло сильне задимлення. На місці ворожої атаки працюють всі відповідні служби.

Також фахівці замірюють показники повітря.

— Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями, — наголосили у Бродівській міській раді.

Сьогодні навчання у школах скасували, а дитячі садочки, які вже прийняли дітей, працюватимуть із щільно зачиненими вікнами й дверима.

Золочівський районний відділ Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує:

у разі виникнення задимлення внаслідок пожеж треба щільно защинити вікна.

не виходити без потреби на вулицю. Якщо є необхідність, треба одягнути зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи.

Нагадаємо, що начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький попереджав про атаку ворожих дронів по Львівщині. За його інформацією, росіяни вдарили в об’єкт інфраструктури, на щастя, жертв і постраждалих немає.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

