Атака на Броди: у місті сильне задимлення через горіння нафтопродуктів
- Вранці 27 січня російські війська атакували об’єкт інфраструктури у Бродах Львівської області.
- Внаслідок удару загорілися нафтопродукти, виникло сильне задимлення.
- Міська влада закликала мешканців зачинити вікна та обмежити перебування на вулиці.
Вранці 27 січня росіяни атакували обʼєкт інфраструктури у Бродах Львівської області. На місці інциденту працюють всі відповідні служби.
Про це у соцмережах повідомляє Бродівська міська рада.
Атака на Броди 27 січня
Внаслідок надзвичайної ситуації загорілися нафтопродукти і виникло сильне задимлення. На місці ворожої атаки працюють всі відповідні служби.
Також фахівці замірюють показники повітря.
— Наразі дим лягає на місто і відчутно неприємний запах. Просимо щільно зачинити вікна і двері, за можливості обмежити пересування вулицями, — наголосили у Бродівській міській раді.
Сьогодні навчання у школах скасували, а дитячі садочки, які вже прийняли дітей, працюватимуть із щільно зачиненими вікнами й дверима.
Золочівський районний відділ Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України рекомендує:
- у разі виникнення задимлення внаслідок пожеж треба щільно защинити вікна.
- не виходити без потреби на вулицю. Якщо є необхідність, треба одягнути зволожену маску або респіратор. Особливо це стосується людей з хронічними захворюваннями дихальної системи.
Нагадаємо, що начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький попереджав про атаку ворожих дронів по Львівщині. За його інформацією, росіяни вдарили в об’єкт інфраструктури, на щастя, жертв і постраждалих немає.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.
