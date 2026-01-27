Уночі проти 27 січня російські війська атакували Миколаївський район ударними безпілотниками.

Про це повідомили в Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Атака на Миколаївський район 27 січня: що відомо

За інформацією ОВА, основний удар було спрямовано по об’єктах енергетичної інфраструктури.

В Ольшанській громаді Миколаївського району внаслідок атаки та падіння уламків збитих БпЛА зруйновано один приватний житловий будинок, ще два будинки зазнали пошкоджень.

Поранення дістала 59-річна жінка. Її стан лікарі оцінюють як тяжкий.

Постраждалу госпіталізували до медичного закладу в Миколаєві, їй надають усю необхідну допомогу.

За словами керівника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, уночі проти 27 січня силами протиповітряної оборони над Миколаївщиною було збито або приглушено 10 ударних БпЛА типу Shahed 131/136 та безпілотників-імітаторів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 434-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

