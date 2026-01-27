Готовил поджог одного из объектов Сил обороны в Одесской области: задержан агент ФСБ
- Служба безопасности Украины задержала в Одесской области агента ФСБ, который сотрудничал с российскими спецслужбами.
- Злоумышленник собирал и передавал врагу координаты объектов Сил обороны для дальнейших воздушных атак.
- Агента завербовали через Telegram-каналы.
Служба безопасности Украины задержала в Одесской области агента ФСБ, который помогал россиянам уничтожать объекты Сил обороны и получил задание на диверсию.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
СБУ разоблачила агента ФСБ в Одесской области: что известно
По материалам следствия, злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, который скрывался от мобилизации.
Его завербовала ФСБ РФ через Telegram-каналы, где мужчина искал “легкие заработки”.
Основной задачей агента был поиск пунктов временной дислокации Сил обороны Украины.
Прежде всего его интересовали здания, которые, по его мнению, могли использовать военнослужащие Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.
Для сбора информации предатель скрытно обходил местность, фотографировал потенциальные цели, отмечал их на Google Maps и через мессенджер передавал куратору из ФСБ.
Впоследствии российские спецслужбы дали ему новое задание — совершить поджог одного из объектов.
Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение, сорвали планы диверсии и задержали вражеского пособника.
Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.
Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.
Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.
Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.