Служба безопасности Украины задержала в Одесской области агента ФСБ, который помогал россиянам уничтожать объекты Сил обороны и получил задание на диверсию.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

СБУ разоблачила агента ФСБ в Одесской области: что известно

По материалам следствия, злоумышленником оказался 41-летний безработный житель Измаила, который скрывался от мобилизации.

Его завербовала ФСБ РФ через Telegram-каналы, где мужчина искал “легкие заработки”.

Основной задачей агента был поиск пунктов временной дислокации Сил обороны Украины.

Прежде всего его интересовали здания, которые, по его мнению, могли использовать военнослужащие Национальной гвардии и Военной службы правопорядка.

Для сбора информации предатель скрытно обходил местность, фотографировал потенциальные цели, отмечал их на Google Maps и через мессенджер передавал куратору из ФСБ.

Впоследствии российские спецслужбы дали ему новое задание — совершить поджог одного из объектов.

Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение, сорвали планы диверсии и задержали вражеского пособника.

Во время обысков у него изъяли мобильный телефон с доказательствами переписки и сотрудничества с оккупантами.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины — государственная измена, совершенная в условиях военного положения.

Злоумышленник находится под стражей без права внесения залога.

Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

