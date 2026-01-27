Служба безпеки України затримала на Одещині агента ФСБ, який допомагав росіянам знищувати об’єкти Сил оборони та отримав завдання на диверсію.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

СБУ викрила агента ФСБ на Одещині: що відомо

За матеріалами слідства, зловмисником виявився 41-річний безробітний житель Ізмаїла, який переховувався від мобілізації.

Його завербувала ФСБ РФ через Telegram-канали, де чоловік шукав “легкі заробітки”.

Основним завданням агента був пошук пунктів тимчасової дислокації Сил оборони України.

Насамперед його цікавили будівлі, які, на його думку, могли використовувати військовослужбовці Національної гвардії та Військової служби правопорядку.

Для збору інформації зрадник приховано обходив місцевість, фотографував потенційні цілі, позначав їх на Google Maps та через месенджер передавав куратору від ФСБ.

Згодом російські спецслужби дали йому нове завдання — здійснити підпал одного з об’єктів.

Утім, співробітники СБУ спрацювали на випередження, зірвали плани диверсії та затримали ворожого поплічника.

Під час обшуків у нього вилучили мобільний телефон із доказами листування та співпраці з окупантами.

Слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

