Уночі проти 27 січня (із 18:00 26 січня) російські війська здійснили повітряну атаку по Україні, застосувавши 165 ударних безпілотників типу Shahed (зокрема реактивні), Гербера, Італмас та дрони інших типів.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Нічна атака на Україну 27 січня: що відомо

Під час нічної атаки на Україну запуски здійснювалися з районів Курська, Орла, Брянська, Міллерово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Гвардійського та мису Чауда (тимчасово окупований Крим).

Близько 100 дронів були типу Shahed.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00 27 січня протиповітряною обороною збито або приглушено 135 ворожих БпЛА на Півночі, Півдні, у Центрі та на Сході країни.

Зафіксовано влучання 24 ударних дронів на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих БпЛА на дев’яти локаціях.

Зокрема, уночі проти 27 січня ворог атакував Одесу понад пів сотнею ударних безпілотників.

Унаслідок обстрілу пошкоджено об’єкт інфраструктури, десятки житлових будинків, церкву, дитячий садок, ліцей, фітнес-центр, приватний транспорт.

Через прямі влучання виникли масштабні пожежі.

Найскладніша ситуація зафіксована в Хаджибейському районі — там зруйновано частину житлового будинку, попередньо під завалами є люди.

Постраждали 23 особи. 9 людей госпіталізовано, серед них — дівчатка 2013 та 2008 років народження та вагітна жінка на 39-му тижні.

Одна людина перебуває у важкому стані, ще вісім — у стані середньої важкості.

Як зазначають оборонці неба, атака на Україну досі триває — у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Громадян закликають дотримуватися правил безпеки та реагувати на сигнали повітряної тривоги.

