В Румынии микроавтобус, в салоне которого находились фанаты греческого ПАОК, попал в дорожно-транспортное происшествие.

ДТП микроавтобуса в Румынии

Как пишет The Sun, при попытке обгона транспортное средство столкнулось с грузовиком. Автокатастрофа произошла на автомагистрали E70 между городами Карансебеш и Лугож на Западе Румынии.

В результате ДТП погибли семь человек, еще трое находятся в критическом состоянии.

Все пострадавшие болельщики греческой команды ПАОК ехали во Францию, чтобы посмотреть решающий матч Лиги Европы против Олимпик Лион в четверг, 29 января.

В сети распространяют запись с видеорегистратора автомобиля, который зафиксировал момент, когда микроавтобус свернул на встречную полосу, чтобы попытаться выполнить маневр. После этого на дороге появился огромный грузовик, который на большой скорости въехал в транспортное средство.

В результате сильного столкновения микроавтобус отбросило на трассу, а обломки разлетелись на обеих полосах.

Руководитель Службы гражданской защиты Румынии заявил, что самолеты скорой помощи не могли быстро добраться до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий. Позже они подтвердили информацию о семи погибших и трех пострадавших в возрасте от 28 до 30 лет.

Мэр Салоник Стелиос Ангелудис почтил память жертв ДТП.

– Мы соболезнуем болельщикам ПАОКа, которые погибли в Румынии по дороге на выездной матч любимой команды. Мои искренние соболезнования семьям жертв трагической аварии и скорейшего выздоровления пострадавшим, – сказал он.

В настоящее время продолжается расследование смертельного ДТП на автомагистрали E70 между городами Карансебеш и Лугож в Румынии.

ПАОК сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Европы, что позволяет ему пройти в плей-офф квалификации.

Команда гарантированно останется в соревнованиях независимо от результата четверга, но все равно может автоматически пройти в следующий раунд в случае победы. Лион возглавляет лигу и имеет столько же очков, сколько и Астон Вилла.

