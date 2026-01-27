В Румынии микроавтобус с фанатами греческого ПАОК попал в ДТП: есть погибшие и пострадавшие
- В Румынии произошло ДТП с участием микроавтобуса с фанатами греческого ПАОКа, в котором погибли семь человек и трое получили критические травмы.
- Трагедия произошла на трассе E70 во время попытки обгона, когда болельщики направлялись во Францию на матч Лиги Европы против Лиона.
В Румынии микроавтобус, в салоне которого находились фанаты греческого ПАОК, попал в дорожно-транспортное происшествие.
ДТП микроавтобуса в Румынии
Как пишет The Sun, при попытке обгона транспортное средство столкнулось с грузовиком. Автокатастрофа произошла на автомагистрали E70 между городами Карансебеш и Лугож на Западе Румынии.
В результате ДТП погибли семь человек, еще трое находятся в критическом состоянии.
Все пострадавшие болельщики греческой команды ПАОК ехали во Францию, чтобы посмотреть решающий матч Лиги Европы против Олимпик Лион в четверг, 29 января.
В сети распространяют запись с видеорегистратора автомобиля, который зафиксировал момент, когда микроавтобус свернул на встречную полосу, чтобы попытаться выполнить маневр. После этого на дороге появился огромный грузовик, который на большой скорости въехал в транспортное средство.
В результате сильного столкновения микроавтобус отбросило на трассу, а обломки разлетелись на обеих полосах.
Руководитель Службы гражданской защиты Румынии заявил, что самолеты скорой помощи не могли быстро добраться до места происшествия из-за неблагоприятных погодных условий. Позже они подтвердили информацию о семи погибших и трех пострадавших в возрасте от 28 до 30 лет.
Мэр Салоник Стелиос Ангелудис почтил память жертв ДТП.
– Мы соболезнуем болельщикам ПАОКа, которые погибли в Румынии по дороге на выездной матч любимой команды. Мои искренние соболезнования семьям жертв трагической аварии и скорейшего выздоровления пострадавшим, – сказал он.
В настоящее время продолжается расследование смертельного ДТП на автомагистрали E70 между городами Карансебеш и Лугож в Румынии.
ПАОК сейчас занимает 12-е место в турнирной таблице Лиги Европы, что позволяет ему пройти в плей-офф квалификации.
Команда гарантированно останется в соревнованиях независимо от результата четверга, но все равно может автоматически пройти в следующий раунд в случае победы. Лион возглавляет лигу и имеет столько же очков, сколько и Астон Вилла.