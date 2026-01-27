В результате массированной ночной атаки на Одессу 27 января серьезным повреждениям подвергся Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Поврежден Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры

Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры снова пострадал во время взрывов 27 января.

В результате попадания в лицей вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали подразделения ГСЧС.

Как отметил Олег Кипер, Одесский профессиональный лицей строительства и архитектуры только недавно подвергся разрушениям — во время предыдущего обстрела беспилотниками здесь было уничтожено более 200 окон и повреждены отдельные учебные лаборатории.

Сейчас на местах работают все профильные службы, которые фиксируют последствия обстрела и оценивают масштабы нанесенного ущерба. Информация уточняется.

Кроме лицея, в результате атаки пострадал также один из детских садов Одессы — в помещении выбиты окна и повреждены межкомнатные двери.

В настоящее время учебные заведения Одесской области работают в дистанционном формате в связи с погодными условиями. О дальнейшей ситуации и возможных изменениях в организации образовательного процесса будет сообщено дополнительно.

Наслідки атаки на Одесу 27 січня
Напомним, что в результате атаки на Одессу 27 января пострадали 23 человека, среди них шестеро детей (три девочки в возрасте от 14 до 17 лет, еще две девочки в возрасте 10 и 12 лет, а также 10-летний мальчик).

Также травмы получила женщина на 39-й неделе беременности.

Часть пострадавших находится в тяжелом и среднем состоянии, всем оказывается необходимая медицинская помощь.

Позже спасатели сообщили, что под завалами жилого дома в Пересыпском районе Одессы были обнаружены тела двух мужчин, погибших в результате вражеской атаки.

Зеленский: Заставить Россию остановить войну можно только жестким давлением

Фото: Одесская ОВА

