Президент Украины Владимир Зеленский считает, что заставить Россию прекратить войну могут санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры танкерного флота врага.

Так глава государства отреагировал на сегодняшний российский обстрел Украины.

Реакция Зеленского на обстрел 27 января

По словам президента, враг ночью запустил по Одессе более 50 дронов. Главными мишенями были энергетические и обычные гражданские объекты.

Во время вражеского обстрела повреждения получили пять жилых домов, есть значительные разрушения квартир и подъездов. На данный момент известно о десятках раненых людей, среди них есть дети, сказал Владимир Зеленский.

В Одессе на местах ударов работают спасатели, под завалами остаются люди. Один из российских дронов попал в молитвенный дом христиан евангельской веры.

Российские удары ночью подверглись и Львовщина, Днепровщина, Николаевщина, Одесская область, Сумская область, Харьковская область. Оккупанты также целились по энергетической и другой критической инфраструктуре. Есть раненые люди.

По словам президента, из 165 ударных дронов около 100 – это были Шахеды.

– Каждый такой российский удар подрывает дипломатию и бьет, в частности, и по усилиям партнеров, которые помогают закончить эту войну, – сказал Владимир Зеленский.

Он рассчитывает, что Америка, Европа и другие партнеры Украины не будут молчать и понимают, что для настоящего мира нужно давление именно на Москву – санкции, блокирование российских операций, блокирование всей инфраструктуры российского танкерного флота.

Владимир Зеленский считает, что без давления на Россию война не остановится. Также нужно и поддерживать украинских воинов

– Стабильная поддержка нашего народа, наших воинов, более быстрое выполнение договоренностей необходимы, – подчеркнул глава государства.

