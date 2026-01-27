Унаслідок масованої нічної атаки на Одесу 27 січня серйозних пошкоджень зазнав Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Пошкоджено Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури

Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури знову постраждав під час вибухів 27 січня.

Зараз дивляться

Унаслідок влучання в ліцеї спалахнула пожежа, яку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС.

Як зазначив Олег Кіпер, Одеський професійний ліцей будівництва та архітектури лише нещодавно зазнавав руйнувань — під час попереднього обстрілу безпілотниками тут було знищено понад 200 вікон і пошкоджено окремі навчальні лабораторії.

Наразі на місцях працюють усі профільні служби, які фіксують наслідки обстрілу та оцінюють масштаби завданих збитків. Інформація уточнюється.

Крім ліцею, унаслідок атаки постраждав також один із дитячих садків Одеси — у приміщенні вибито вікна та пошкоджено міжкімнатні двері.

Наразі заклади освіти Одещини працюють у дистанційному форматі у зв’язку з погодними умовами. Про подальшу ситуацію та можливі зміни в організації освітнього процесу буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, що внаслідок атаки на Одесу 27 січня постраждали 23 людини, серед них шестеро дітей (три дівчинки віком від 14 до 17 років, ще двоє дівчаток віком 10 та 12 років, а також 10-річний хлопчик).

Також травм зазнала жінка на 39-му тижні вагітності.

Частина постраждалих перебуває у важкому та середньому стані, усім надається необхідна медична допомога.

Пізніше рятувальники повідомили, що під завалами житлового будинку в Пересипському районі Одеси було виявлено тіла двох чоловіків, які загинули унаслідок ворожої атаки.

Фото: Одеська ОВА

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.