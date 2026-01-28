У ніч на 28 січня російські війська завдали удару по порту Південний в Одеській області.

Про це у середу повідомила Адміністрація морських портів України.

Атака на порт Південний

Внаслідок атаки було пошкоджено об’єкти виробничої інфраструктури та залізничне господарство порту.

Також виникла пожежа, яку оперативно ліквідували. За наявною інформацією, обійшлося без постраждалих.

В АМПУ наголосили, що, попри ворожий обстріл, підприємство продовжує роботу у штатному режимі.

– Ворог продовжує атакувати портову інфраструктуру України. Порт працює у штатному режимі, – йдеться у повідомленні.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України, міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба уточнив, що удар було завдано безпілотниками по території порту.

За його словами, пошкоджено логістичні елементи, ангари, локомотив і виробничі будівлі.

– На Одещині армія РФ вдарила БпЛА по території порту. Триває ліквідація пошкоджень екстреними сужбами та працівниками порту, – зазначив він.

Нагадаємо, вибухи в Одесі пролунали у ніч на 28 січня. Ворог атакував місто ударними дронами.

Один з безпілотників влучив на територію монастиря.

