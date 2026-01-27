Вибухи в Одесі пролунали у ніч на 28 січня. Ворог атакував місто ударними дронами. Один з безпілотників влучив на територію монастиря.

Про це повідомляє у Telegram глава Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вибухи в Одесі 28 січня: які наслідки

– Ворог знову атакує мирну Одещину ударними безпілотниками. У Київському районі зафіксовано влучання БпЛА по території православного монастиря, внаслідок чого виникла пожежа.

За попередньою інформацією, загиблих та постраждалих немає.

Зараз дивляться

Нагадаємо, вночі проти 27 січня ворог масово атакував Одесу, застосувавши понад 50 ударних безпілотників.

Унаслідок атаки постраждали 23 людини, серед них шестеро дітей. Травм зазнала жінка на 39-му тижні вагітності.

Частина постраждалих перебуває у важкому та середньому стані, усім надається необхідна медична допомога.

Під завалами житлового будинку в Пересипському районі Одеси було виявлено тіла двох чоловіків, які загинули унаслідок ворожої атаки РФ.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.