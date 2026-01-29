Служба безопасности Украины разоблачила и задержала российского информатора, готовившего передачу данных для воздушного удара РФ по украинским подразделениям, занимающимся применением морских беспилотников.

СБУ задержала российского информатора

Операцию провела военная контрразведка СБУ при содействии главнокомандующего ВСУ и командующего Военно-Морскими Силами.

В результате спецоперации задержан военнослужащий бригады безэкипажных комплексов специального назначения ВМС ВСУ, который сотрудничал с врагом и передавал разведданные российской стороне.

Следствие установило, что фигурант намеревался передать своему куратору информацию о местах базирования военных, управляющих морскими дронами, координатах хранения беспилотных катеров, а также маршрутах их передвижения.

Основными целями российской стороны были морские дроны СБУ и ГУР МО, известные под кодовыми названиями Sea Baby и Magura.

– Сотрудники СБУ сработали на опережение: заблаговременно разоблачили информатора, задокументировали его преступления и задержали, когда он готовил координаты для ракетной атаки РФ. Синхронно с этим Служба безопасности приняла меры для обеспечения локаций Сил обороны в зоне вражеской разведактивности, – говорится в сообщении.

По материалам производства, военный попал в поле зрения российских спецслужб из-за круга знакомых, с которыми делился деталями служебной деятельности.

Одно из таких лиц противник использовал как “связную” для сбора закрытой информации.

Во время обысков у задержанного изъяли смартфон, на котором хранились секретные данные и через который он поддерживал связь с посредницей.

Следователи СБУ сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 УКУ – несанкционированное распространение информации о размещении ВСУ и других военных формирований в условиях военного положения.

Также рассматривается возможность дополнительной правовой квалификации его действий.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Продолжается расследование с целью привлечения к ответственности всех причастных лиц.

Спецоперация проведена при процессуальном руководстве Белгород-Днестровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Напомним, не задолго до этого Служба безопасности Украины задержала в Одесской области агента ФСБ, который помогал россиянам уничтожать объекты Сил обороны и получил задачу на диверсию.

Источник : СБУ

