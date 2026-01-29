Служба безпеки України запобігла черговій диверсії РФ на об’єктах критичної інфраструктури.

У Хмельницькій області контррозвідка СБУ викрила та затримала неповнолітнього агента ФСБ, який готував вибух на одній зі станцій Укрзалізниці.

Затримання агентки ФСБ на Хмельниччині

За даними слідства, завдання російських спецслужб виконував 16-річний житель регіону.

Юнака завербували представники країни-агресора після того, як він був відрахований із професійно-технічного ліцею через академічну неуспішність і почав шукати легкий заробіток у телеграм-каналах.

За вказівками куратора з ФСБ агент обстежував залізничні станції, щоб визначити об’єкт із найбільш інтенсивним рухом.

Після цього він придбав та приховано встановив поблизу однієї зі станцій відеокамеру з віддаленим доступом для російської спецслужби.

Таким чином окупанти планували отримувати інформацію про час і кількість поїздів, що прямували у напрямку фронтових регіонів.

Надалі фігурант закупив компоненти для виготовлення саморобного вибухового пристрою, який мав закласти біля об’єкта Укрзалізниці з метою дистанційного підриву.

Співробітники СБУ діяли на випередження: своєчасно викрили агента, задокументували його злочинну діяльність та затримали. Під час обшуків у нього вилучили складові до СВП, а також мобільний телефон із доказами співпраці з фсб.

Слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 ККУ – державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Оперативно-слідчі заходи проводили співробітники СБУ в Хмельницькій області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Джерело : СБУ

