У Вінниці невідомий відкрив стрілянину по військових ТЦК та втік: його шукають
Головне
- Повідомлення про постріли надійшло 1 лютого близько 10:40.
- Невідомий чоловік здійснив декілька пострілів у бік групи оповіщення ТЦК.
- Після стрілянини зловмисник втік з місця події.
Сьогодні вранці у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив вогонь у бік групи оповіщення ТЦК та втік.
Про це повідомляє поліція Вінницької області.
Стрілянина у Вінниці 1 лютого
Інцидент стався сьогодні близько 10:40. До поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії.
Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їхній бік, після чого втік. На щастя, ніхто не постраждав.
Наразі триває пошук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.
Джерело: Нацполіція
