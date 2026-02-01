Сьогодні вранці у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив вогонь у бік групи оповіщення ТЦК та втік.

Про це повідомляє поліція Вінницької області.

Стрілянина у Вінниці 1 лютого

Інцидент стався сьогодні близько 10:40. До поліції найшло повідомлення про постріли на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії.

Відомо, що чоловік побачив групу оповіщення та здійснив декілька пострілів у їхній бік, після чого втік. На щастя, ніхто не постраждав.

Наразі триває пошук чоловіка. На місці події працює слідчо-оперативна група.

Джерело : Нацполіція

