В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Поштовхи відчули у тимчасово окупованому Криму та південно-східних областях України.

Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).

Землетрус в Україні 2 лютого

За даними EMSC, підземні поштовхи відбулись на глибині у 10 км неподалік Керчі та Щолкіного.

Як зазначається, магнітуда землетрусу в Україні становила близько 4,8 – 5,2 за шкалою Ріхтера.

Вранці 19 січня в Україні землетрус зафіксували на території Хмельницької області, повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Тоді магнітуда становила 1,5 за шкалою Ріхтера, а глибина – близько 1 км.

Факти ICTV вже пояснювали, що таке землетрус, які причини його виникнення, скільки підземних поштовхів зафіксували протягом 2025 року, які характеристики та що показує шкала Ріхтера.

Землетрус

