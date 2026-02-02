Землетрус в Україні 2 лютого: у Криму та на Півдні відчули поштовхи
- Підземні поштовхи зафіксували вдень 2 лютого поблизу Керчі. Вони поширилися на південно-східні регіони України.
- За даними сейсмологів, осередок землетрусу перебував на глибині 10 км
В Україні стався землетрус магнітудою 4,8 бала. Поштовхи відчули у тимчасово окупованому Криму та південно-східних областях України.
Про це повідомляє Європейський середземноморський сейсмологічний центр (EMSC).
Землетрус в Україні 2 лютого
За даними EMSC, підземні поштовхи відбулись на глибині у 10 км неподалік Керчі та Щолкіного.
Як зазначається, магнітуда землетрусу в Україні становила близько 4,8 – 5,2 за шкалою Ріхтера.
Вранці 19 січня в Україні землетрус зафіксували на території Хмельницької області, повідомили на сайті Головного центру спеціального контролю. Тоді магнітуда становила 1,5 за шкалою Ріхтера, а глибина – близько 1 км.
