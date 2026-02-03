Взрывы в Киеве 3 февраля: враг наносит массированный удар, повреждены многоэтажки
Ночью 3 февраля прогремели мощные взрывы в Киеве. Зафиксированы удары баллистикой, есть повреждения многоэтажек.
Взрывы в Киеве 3 февраля: какие последствия
По словам главы КМВА Тимура Ткаченко, враг атакует столицу баллистическими ракетами.
— Россияне решили в лютый мороз нанести по Киеву очередной массированный удар. Сейчас поступают сведения о повреждении нескольких жилых многоэтажек, учебного заведения в Днепровском районе — в результате атаки, — написал он.
Ткаченко добавил, что есть сообщения из Деснянского района о повреждении хозяйственной застройки.
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о вызовах медиков в Днепровский и Деснянский районы.
По его словам, в Дарницком районе есть попадание в нежилую застройку. В Днепровском — возгорание в помещении детского сада.
Перед взрывами в Киеве была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных беспилотников.
Напомним, этой ночью прогремели взрывы в Харькове. Россияне нанесли по городу комбинированный удар с применением беспилотников и ракет.