У ніч проти 3 лютого російські війська атакували Харків балістикою та дронами.

Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.

Атака на Харків 3 лютого: що відомо

За словами Ігоря Терехова, першу атаку по Харкову російські війська здійснили вночі — ворог застосував балістичну зброю, зафіксовано влучання у Слобідський район.

Згодом місто зазнало ще одного ракетного удару, також по цьому району.

Паралельно тривала масована атака ударними безпілотниками. Загалом обстріл Харкова тривав понад три години.

Удари, за словами мера, були цілеспрямовано спрямовані по об’єктах енергетичної інфраструктури.

Через пошкодження енергетичної інфраструктури місто змушене ухвалювати складні антикризові рішення.

Зокрема, щоб не допустити замерзання мережі, фахівці вимушено зливатимуть теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ Харкова.

Міський голова наголосив, що це вимушений, але єдино можливий крок за нинішніх умов, іншого технічного рішення фахівці наразі не бачать.

У місті цілодобово працюватимуть 101 пункт Незламності, де мешканці можуть зігрітися, отримати гарячі напої та зарядити мобільні пристрої.

За потреби міська влада готова оперативно розгортати додаткові пункти обігріву.

Також можливі перебої в роботі міського електротранспорту.

Для того, що б Харків не зупинився, запускають додаткові автобусні маршрути.

Ігор Терехов наголосив, що ніч і ранок видалися надзвичайно складними для Харкова, однак усі міські служби працюють, рішення ухвалюються оперативно, а ситуація перебуває під контролем.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

