Уночі 3 лютого ворог здійснив обстріл Київської області.

Найбільше руйнувань зафіксовано під час атаки на Обухів.

Про наслідки для району зранку повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Атака на Обухів 3 лютого: що відомо

За словами Калашника, під масованою комбінованою атакою знову опинилися мирні громади, об’єкти енергетичної інфраструктури та домівки людей на Київщині. Зокрема, в Обухівському районі.

Так, під атаки на Обухів та район було пошкоджено два приватні будинки та автомобіль.

Крім того, відомо, що унаслідок атаки на Обухів постраждав чоловік. За попередніми даними, його поранило уламками скла.

Інформацію щодо інших можливих наслідків уточнюють.

Нагадаємо, що цієї ж ночі російські війська атакували Київ.

У столиці зафіксували пожежі та руйнування в п’яти районах. Наразі відомо про трьох постраждалих.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 14401-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

