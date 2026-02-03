3 лютого російські війська знову завдали ударів по теплоелектростанціях ДТЕК.

Про це повідомили в компанії.

Атака на теплоелектростанції ДТЕК: що відомо

Масована атака на теплоелектростанції ДТЕК 3 лютого стала вже дев’ятою, починаючи з жовтня 2025 року.

Унаслідок обстрілу суттєво постраждало обладнання ТЕС.

Як уточнили в компанії, загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ об’єкти теплової генерації ДТЕК зазнавали ударів понад 220 разів.

За цей час 59 енергетиків дістали поранення, ще четверо загинули.

Зокрема, уночі проти 3 лютого російські війська здійснили масовану атаку на Харків, застосувавши балістичні ракети та ударні безпілотники.

За даними міської влади, удари були спрямовані по енергетичній інфраструктурі міста.

Через пошкодження об’єктів енергетики Харкова змушені ухвалювати складне рішення — зокрема, злити теплоносій у системі теплопостачання 820 будинків, які живляться від однієї з найбільших ТЕЦ, щоб не допустити замерзання мережі під час сильних морозів.

