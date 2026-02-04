Без електропостачання залишилося понад 53 тис. споживачів правобережної частини міста Запоріжжя та області внаслідок російських обстрілів.

Про це повідомив очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Відключення світла у Запоріжжі та області

За інформацією ОВА, 53 098 споживачів правобережної частини міста Запоріжжя та області перебувають без світла.

Зараз дивляться

– Критичні об’єкти переходять на живлення від генераторів. Вживаються всі необхідні заходи для забезпечення їхньої безперебійної роботи, – заявив Федоров.

Водночас він уточнив, що водопостачання вже відновлено. Наразі фахівці працюють над відновленням теплопостачання.

Напередодні Росія здійснила атаки на енергоінфраструктуру Запорізької області, внаслідок чого були знеструмленими понад 2 тис. споживачів, повідомляли в ОВА. Енергетики розпочнуть відновлення, коли дозволить безпекова ситуація.

Крім цього, збільшилася кількість постраждалих внаслідок вчорашніх ворожих атак на Запоріжжя. Наразі відомо про двох загиблих і 12 поранених, серед яких – четверо дітей віком 11, 12, 15 та 17 років, розповів Федоров.

За його словами, люди, які отримали травми внаслідок російських ударів по обласному центру, продовжують звертатися по медичну допомогу. Лікарі констатують вибухові травми, осколкові поранення, контузії та струси головного мозку.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.