Російські ударні дрони Шахед атакували на Волині обʼєкт критичної інфраструктури.

Про це повідомив в. о. керівника Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк.

Атака на Волинь 6 лютого

Так, ввечері 6 лютого внаслідок однієї з дронових атак постраждав обʼєкт критичної інфраструктури. На місці працюють всі відповідні служби. Триває ліквідація наслідків ворожого удару.

Попередньо, минулося без постраждалих чи загиблих.

За даними командування Повітряних сил, росіяни масовано атакують Україну дронами з різних напрямків.

Нагадаємо, що ввечері 25 грудня росіяни вдарили безпілотниками по об’єкту критичної інфраструктури у Волинській області. На щастя, минулося без постраждалих та загиблих.

Під час масованої атаки України 6 грудня російські окупанти вдарили дронами по Луцьку Волинської області.

У одному з районів міста загорілися складські приміщення, де зберігалися продукти харчування. У пожежі згоріла продукція, майно та риміщення складу на площі приблизно 3,8 тисячі квадратних метрів.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 445-ту добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

