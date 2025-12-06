В ночь на 6 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, нанеся удары по жилым районам, объектам энергетической, железнодорожной и портовой инфраструктуры.

Атака на Украину 6 декабря: что известно

По данным сил обороны, во время ночной атаки противник выпустил 61 ракету и 653 дрона различных типов.

ПВО удалось сбить 615 воздушных целей, однако часть атак нанесла масштабные разрушения и привела к пострадавшим.

Последствия атаки на Киевскую область

Этой ночью под огнем оказались четыре района в Киевской области — Фастовский, Бучанский, Вышгородский и Белоцерковский.

Один из самых мощных ударов пришелся по железнодорожной инфраструктуре Фастова.

Там пострадали узловая станция, вокзал, депо и подвижной состав пригородных электропоездов.

Из-за этого частично остановлено движение поездов в направлении нескольких населенных пунктов — изменены маршруты, а пассажиров подвозят автобусами.

Временно ограничено движение через станции Мотовиловка, Кожанка и Фастов-2. Для сообщения Киев — Мотовиловка запущен челночный поезд.

В Вышгородском районе повреждены частные дома, газопровод и складские здания.

В Новых Петровцах обломки дрона вызвали масштабный пожар на складе площадью около 5,5 тысяч м².

Также уничтожены три грузовых автомобиля, один дом разрушен полностью, еще шесть — частично.

В результате атаки на Бучанский район Киевской области повреждены дом и хозяйственные постройки.

В Белоцерковском районе горели складские помещения.

На данный момент известно, что во время атаки на Киевскую область травмированы три человека, среди них женщина, которую госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней тяжести.

В регионе также повреждены энергетические объекты — аварийные бригады работают над восстановлением питания.

Черниговщина: удары по генерации тепла и света

В результате взрывов в Чернигове и ближайших населенных пунктах зафиксировано разрушение объектов критической инфраструктуры.

В частности, пострадали системы теплоснабжения и электрогенерации, а также жилые дома в Корюковском районе.

Волынь: крупный пожар в Луцке

Во время массовой атаки на Украину 6 декабря Луцк атаковали вражеские дроны.

В одном из районов города загорелись складские помещения с продуктами питания.

Огонь уничтожил продукцию, имущество и внутренние помещения склада на площади около 3,8 тыс. м².

Последствия атаки на Днепропетровскую область

В ночь на 6 декабря враг атаковал Днепр и три района области.

В частности, в результате взрывов в Никополе ранен 11-летний мальчик. Также повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и линии электропередач.

Кроме того, враг нанес удар и по Криворожью. В результате атаки по Зеленодольской общине повреждена местная инфраструктура.

В Павлограде в результате удара БПЛА горели гараж и хозяйственная постройка.

Утром 6 декабря враг атаковал Днепровский район. Там разрушен частный дом, еще почти десяток – разгромлены. Задело и два гаража.

В результате атаки пострадали три человека.

Атака на Херсон

В результате вражеских атак частично обесточены Центральный и Днепровский районы Херсона.

Местные власти сообщили о возможных перебоях с водоснабжением.

Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.

Одесская область: порт без электричества, абоненты без тепла

В ночь на 6 декабря российские войска снова атаковали Одесский регион комбинированным ударом.

Силы ПВО отрабатывали по ракетам и дронами в течение нескольких часов, однако попадания все же зафиксированы.

Поврежден один из энергетических объектов области. Возгорания удалось избежать, однако оборудование получило значительные технические повреждения.

Из-за последствий атаки в некоторых районах области наблюдались перебои электро- и теплоснабжения. Критически важные объекты перешли на работу от генераторов.

Черниговская область: попадания по гражданским объектам и инфраструктуре

Во время массированной ночной атаки враг нанес удар и по Черниговской области.

В частности, в Корюковском районе повреждены жилые дома и другие гражданские объекты.

Часть домохозяйств осталась без света из-за обрывов сетей.

В Чернигове и прилегающих общинах пострадали объекты критической инфраструктуры, в частности тепло- и электрогенерации.

Специалисты проводят аварийные переключения и восстановительные работы, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение.

