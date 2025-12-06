Массированная атака РФ: удары по энергетике и взрывы в Днепре и Фастове
В ночь на 6 декабря Россия осуществила очередную массированную атаку по территории Украины, нанеся удары по жилым районам, объектам энергетической, железнодорожной и портовой инфраструктуры.
Атака на Украину 6 декабря: что известно
По данным сил обороны, во время ночной атаки противник выпустил 61 ракету и 653 дрона различных типов.
ПВО удалось сбить 615 воздушных целей, однако часть атак нанесла масштабные разрушения и привела к пострадавшим.
Последствия атаки на Киевскую область
Этой ночью под огнем оказались четыре района в Киевской области — Фастовский, Бучанский, Вышгородский и Белоцерковский.
Один из самых мощных ударов пришелся по железнодорожной инфраструктуре Фастова.
Там пострадали узловая станция, вокзал, депо и подвижной состав пригородных электропоездов.
Из-за этого частично остановлено движение поездов в направлении нескольких населенных пунктов — изменены маршруты, а пассажиров подвозят автобусами.
Временно ограничено движение через станции Мотовиловка, Кожанка и Фастов-2. Для сообщения Киев — Мотовиловка запущен челночный поезд.
В Вышгородском районе повреждены частные дома, газопровод и складские здания.
В Новых Петровцах обломки дрона вызвали масштабный пожар на складе площадью около 5,5 тысяч м².
Также уничтожены три грузовых автомобиля, один дом разрушен полностью, еще шесть — частично.
В результате атаки на Бучанский район Киевской области повреждены дом и хозяйственные постройки.
В Белоцерковском районе горели складские помещения.
На данный момент известно, что во время атаки на Киевскую область травмированы три человека, среди них женщина, которую госпитализировали. Ее состояние оценивается как средней тяжести.
В регионе также повреждены энергетические объекты — аварийные бригады работают над восстановлением питания.
Черниговщина: удары по генерации тепла и света
В результате взрывов в Чернигове и ближайших населенных пунктах зафиксировано разрушение объектов критической инфраструктуры.
В частности, пострадали системы теплоснабжения и электрогенерации, а также жилые дома в Корюковском районе.
Волынь: крупный пожар в Луцке
Во время массовой атаки на Украину 6 декабря Луцк атаковали вражеские дроны.
В одном из районов города загорелись складские помещения с продуктами питания.
Огонь уничтожил продукцию, имущество и внутренние помещения склада на площади около 3,8 тыс. м².
Последствия атаки на Днепропетровскую область
В ночь на 6 декабря враг атаковал Днепр и три района области.
В частности, в результате взрывов в Никополе ранен 11-летний мальчик. Также повреждены жилые дома, хозяйственные помещения и линии электропередач.
Кроме того, враг нанес удар и по Криворожью. В результате атаки по Зеленодольской общине повреждена местная инфраструктура.
В Павлограде в результате удара БПЛА горели гараж и хозяйственная постройка.
Утром 6 декабря враг атаковал Днепровский район. Там разрушен частный дом, еще почти десяток – разгромлены. Задело и два гаража.
В результате атаки пострадали три человека.
Атака на Херсон
В результате вражеских атак частично обесточены Центральный и Днепровский районы Херсона.
Местные власти сообщили о возможных перебоях с водоснабжением.
Сейчас специалисты проводят аварийно-восстановительные работы.
Одесская область: порт без электричества, абоненты без тепла
В ночь на 6 декабря российские войска снова атаковали Одесский регион комбинированным ударом.
Силы ПВО отрабатывали по ракетам и дронами в течение нескольких часов, однако попадания все же зафиксированы.
Поврежден один из энергетических объектов области. Возгорания удалось избежать, однако оборудование получило значительные технические повреждения.
Из-за последствий атаки в некоторых районах области наблюдались перебои электро- и теплоснабжения. Критически важные объекты перешли на работу от генераторов.
Черниговская область: попадания по гражданским объектам и инфраструктуре
Во время массированной ночной атаки враг нанес удар и по Черниговской области.
В частности, в Корюковском районе повреждены жилые дома и другие гражданские объекты.
Часть домохозяйств осталась без света из-за обрывов сетей.
В Чернигове и прилегающих общинах пострадали объекты критической инфраструктуры, в частности тепло- и электрогенерации.
Специалисты проводят аварийные переключения и восстановительные работы, чтобы обеспечить стабильное энергоснабжение.