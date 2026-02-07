У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав вз ножем на військовослужбовців ТЦК і поранив їх. Зловмисника затримали на місці.

Про інцидент поінформувала поліція Харківської області.

Напад із ножем на представників ТЦК у Харкові: що відомо

– Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні.

У поліції уточнили, що постраждалі дістали непроникаючі ножові порізи в ділянці голови та тулуба. Нападника затримали на місці події. Ним виявився 31-річний житель Харкова.

Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.

Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, вранці 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив стрілянину у бік групи оповіщення ТЦК та після цього зник. Унаслідок події ніхто не зазнав поранень.

Крім того, 31 січня у Житомирському районі під час суперечки між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем пролунав постріл зі стартового пістолета. За цим фактом поліція проводила перевірку.

