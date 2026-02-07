Почав тікати, а згодом дістав ніж: у Харкові чоловік поранив двох представників ТЦК
- У Харкові 31-річний місцевий житель напав із ножем на двох працівників ТЦК під час перевірки документів.
- Нападника затримали на місці події та повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України.
У Салтівському районі Харкова під час перевірки документів чоловік напав вз ножем на військовослужбовців ТЦК і поранив їх. Зловмисника затримали на місці.
Про інцидент поінформувала поліція Харківської області.
Напад із ножем на представників ТЦК у Харкові: що відомо
– Під час проведення мобілізаційних заходів з оповіщення населення чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП, – йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що постраждалі дістали непроникаючі ножові порізи в ділянці голови та тулуба. Нападника затримали на місці події. Ним виявився 31-річний житель Харкова.
Чоловікові оголосили підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України – погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок.
Також вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, вранці 1 лютого у Вінниці на перехресті вулиць Малевича та Героїв Нацгвардії чоловік відкрив стрілянину у бік групи оповіщення ТЦК та після цього зник. Унаслідок події ніхто не зазнав поранень.
Крім того, 31 січня у Житомирському районі під час суперечки між військовослужбовцем ТЦК та місцевим жителем пролунав постріл зі стартового пістолета. За цим фактом поліція проводила перевірку.