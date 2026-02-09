Во время боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24
Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации Херсон. Об этом сообщили в самой бригаде.
— С болью сообщаем о невосполнимая утрате. С боевого задания не вернулись наши побратимы — экипаж вертолета Ми-24. Только лучшие сыны Украины способны так героически защищать Родину и отчаянно сражаться в небе с оккупантом. Они были настоящими патриотами, достойными Людьми и Офицерами с большой буквы, — сообщили в бригаде.
Время и место трагедии в военном подразделении не раскрыли.
Напомним, 18 декабря во время выполнения боевого задания погиб экипаж украинского вертолета Ми-24.
Ми-24 — советский ударный вертолет, разработанный в конструкторском бюро Миля в 1960-х годах. На вооружение он был принят в 1972 году.
Вертолет имеет два турбовинтовых двигателя, пятилопастной основной винт и трехлопастной хвостовой винт.
Его конструкция позволяет использовать машину как для огневой поддержки, так и для перевозки десанта численностью до восьми военных или транспортировки грузов.
Ми-24 может нести различные виды вооружения — пулеметы, пушки, неуправляемые и управляемые ракеты.
За годы службы вертолет неоднократно модернизировали.
Было создано много версий, среди которых обновленные модели с более мощными двигателями, более современными навигационными системами и различными вариантами вооружения.