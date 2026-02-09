Під час виконання бойового завдання загинув екіпаж гелікоптера Мі-24 11 окремої бригади армійської авіації Херсон. Про це поінформували у самій бригаді.

Загинув екіпаж вертольота Мі-24

– З болем повідомляємо про непоправну втрату. З бойового завдання не повернулися наші побратими – екіпаж гелікоптера Мі-24. Лише найкращі сини України здатні так героїчно боронити Батьківщину і відчайдушно битися в небі з окупантом. Вони були справжніми патріотами, гідними Людьми та Офіцерами з великої літери, – повідомили у бригаді.

Час і місце трагедії у військовому підрозділі не розкрили.

Нагадаємо, 18 грудня під час виконання бойового завдання загинув екіпаж українського гелікоптера Мі-24.

Мі-24 – радянський ударний гелікоптер, який розробили у конструкторському бюро Міля у 1960-х роках. На озброєння його прийняли у 1972 році.

Вертоліт має два турбовальні двигуни, п’ятилопатевий основний гвинт і трилопатевий хвостовий гвинт.

Його конструкція дає змогу використовувати машину як для вогневої підтримки, так і для перевезення десанту чисельністю до восьми військових або транспортування вантажів.

Мі-24 може нести різні види озброєння – кулемети, гармати, некеровані та керовані ракети.

За роки служби гелікоптер неодноразово модернізували.

Було створено багато версій, серед яких оновлені моделі з потужнішими двигунами, сучаснішими навігаційними системами та різними варіантами озброєння.

