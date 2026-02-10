Ночью 10 февраля враг атаковал Одесскую область, нанеся удар по объекту энергетической инфраструктуры региона.

Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Атака на Одесскую область 10 февраля: что известно

По словам главы ОВА, в результате атаки на Одесскую область 10 февраля зафиксировано повреждение энергетического объекта на юге региона.

На месте удара возник пожар, который оперативно ликвидируют спасатели.

Также повреждениям подверглось административное здание.

Из-за обстрела частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

На данный момент информации о погибших или пострадавших в результате атаки на Одесскую область не поступало.

В настоящее время продолжаются работы по ликвидации последствий атаки и восстановлению электроснабжения.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Одесская ОВА

