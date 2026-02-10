Уночі 10 лютого ворог атакував Одеську область, поціливши по об’єкту енергетичної інфраструктури регіону.

Про це повідомив очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Атака на Одеську область 10 лютого: що відомо

За словами голови ОВА, унаслідок атаки на Одеську область 10 лютого зафіксовано пошкодження енергетичного об’єкта на півдні регіону.

На місці удару виникла пожежа, яку оперативно ліквідовують рятувальники.

Також пошкоджень зазнала адміністративна будівля.

Через обстріл частково знеструмлено населені пункти у трьох громадах області. Об’єкти критичної інфраструктури переведені на резервне живлення від генераторів.

Станом на цю годину інформації про загиблих або постраждалих унаслідок атаки на Одеську область не надходило.

Наразі тривають роботи з ліквідації наслідків атаки та відновлення електропостачання.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

Фото: Одеська ОВА

