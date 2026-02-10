В селе Судобичи Ровенской области 72-летний мужчина во время бытового конфликта смертельно травмировал пятерых человек. Подозреваемый задержан правоохранителями, ведется досудебное расследование.

О происшествии сообщила полиция Ровенской области.

В Ровенской области убили пятерых человек: что известно

По данным правоохранителей, около 04:15 10 февраля в полицию обратилась социальная работница.

Женщина сообщила, что ее подопечные, проживающие в селе Судобичи в помещении бывшей школы, переоборудованной под жилье для внутренне перемещенных лиц, слышат крики в коридоре.

Полицейские установили, что примерно в 04:10 между 72-летним уроженцем Донецкой области и другими жителями приюта бытовой конфликт перерос в драку.

Мужчина начал бить людей молотком и топором.

В результате полученных травм на месте погибли пять человек: мужчины в возрасте 60 и 68 лет, женщины 81 и 78 лет (уроженцы Донецкой области), а также 56-летняя женщина, уроженка Кировоградской области.

Первыми на место происшествия прибыли патрульные, которые обнаружили нападавшего.

Впоследствии следователи задержали 72-летнего мужчину в порядке статьи 208 УПК Украины.

Сейчас работают следственно-оперативные группы, криминалистическая лаборатория и руководство полиции.

Досудебное расследование начато по п. 1 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство двух или более лиц).

Решается вопрос о сообщении задержанному о подозрении и избрании меры пресечения.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и причины конфликта между жителями временного места проживания.

