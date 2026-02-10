У селі Судобичі Рівненської області 72-річний чоловік під час побутового конфлікту смертельно травмував п’ятьох людей. Підозрюваного затримали правоохоронці, триває досудове розслідування.

Про подію повідомила поліція Рівненської області.

Зараз дивляться

На Рівненщині вбили п’ятьох людей: що відомо

За даними правоохоронців, близько 04:15 10 лютого до поліції звернулася соціальна працівниця.

Жінка повідомила, що її підопічні, які проживають у селі Судобичі в приміщенні колишньої школи, переобладнаної під житло для внутрішньо переміщених осіб, чують крики у коридорі.

Поліцейські встановили, що приблизно о 04:10 між 72-річним уродженцем Донецької області та іншими мешканцями притулку побутовий конфлікт переріс у бійку.

Під час сутички чоловік почав бити людей молотком і сокирою.

Унаслідок від травм на місці загинули п’ятеро осіб: чоловіки віком 60 і 68 років, жінки 81 та 78 років (усі уродженці із Донеччини), а також 56-річна жінка, уродженка Кіровоградської області.

Першими на місце події прибули патрульні, які виявили нападника.

Згодом слідчі затримали 72-річного чоловіка в порядку статті 208 КПК України.

Наразі працюють слідчо-оперативні групи, криміналістична лабораторія та керівництво поліції.

Досудове розслідування розпочато за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство двох або більше осіб).

Вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру та обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці встановлюють усі обставини події та причини конфлікту між мешканцями тимчасового місця проживання.

Фото: Нацполіція Одеської області

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.