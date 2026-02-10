Взрывы в Запорожье прогремели поздно вечером во вторник, 10 февраля. Враг атаковал дронами объект инфраструктуры. В результате атаки более 11 тыс. потребителей остались без электричества.

Об этом сообщил в Telegram глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

Взрывы в Запорожье 10 февраля: какие последствия

По словам главы ОВА, россияне атаковали дронами Запорожье, в результате чего произошло масштабное возгорание.

— В результате атаки вражеского дрона возник пожар в Запорожье, — отметил Федоров.

Позже он добавил, что враг попал по объекту инфраструктуры Запорожья. Без электроснабжения на данный момент более 11 тыс. абонентов в двух районах города.

Из-за атаки российских дронов также выбиты окна в нескольких домах. По предварительной информации, никто не пострадал.

Напомним, сегодня днем враг нанес удар по Запорожью. Взрывной волной было повреждено помещение детского сада, вылетели окна. Пострадали многоэтажки рядом.

Обошлось без пострадавших – дети и персонал были в укрытии.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

