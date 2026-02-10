Вибухи у Запоріжжі: після удару РФ спалахнула масштабна пожежа, є постраждалі
Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері у вівторок, 10 лютого. Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури. Унаслідок атаки понад 11 тис. споживачів залишилися без електрики.
Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Вибухи у Запоріжжі 10 лютого: які наслідки
За словами очільника ОВА, росіяни атакували дронами Запоріжжя, унаслідок чого сталося масштабне займання.
– Внаслідок атаки ворожого дрона виникла пожежа у Запоріжжі, – зазначив Федоров.
Пізніше він додав, що ворог поцілив по об’єкту інфраструктури Запоріжжя. Без електропостачання на зараз понад 11 тис. абонентів у двох районах міста.
Через атаку російських дронів також вибиті вікна у кількох будинках.
За уточненими даними, ворог атакував Вільнянськ Запорізької області. Унаслідок вибухів двоє дітей дістали поранень. Це дві жінки – 10 та 77 років.
Нагадаємо, сьогодні вдень ворог вдарив по Запоріжжю. Вибуховою хвилею було пошкоджене приміщення дитячого садка, вилетіли вікна. Постраждали багатоповерхівки поруч.
Обійшлося без постраждалих – діти на персонал були в укритті.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.