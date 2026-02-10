Вибухи у Запоріжжі пролунали пізно ввечері у вівторок, 10 лютого. Ворог атакував дронами об’єкт інфраструктури. Унаслідок атаки понад 11 тис. споживачів залишилися без електрики.

Про це повідомив у Telegram голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вибухи у Запоріжжі 10 лютого: які наслідки

За словами очільника ОВА, росіяни атакували дронами Запоріжжя, унаслідок чого сталося масштабне займання.

Зараз дивляться

– Внаслідок атаки ворожого дрона виникла пожежа у Запоріжжі, – зазначив Федоров.

Пізніше він додав, що ворог поцілив по об’єкту інфраструктури Запоріжжя. Без електропостачання на зараз понад 11 тис. абонентів у двох районах міста.

Через атаку російських дронів також вибиті вікна у кількох будинках.

За уточненими даними, ворог атакував Вільнянськ Запорізької області. Унаслідок вибухів двоє дітей дістали поранень. Це дві жінки – 10 та 77 років.

Нагадаємо, сьогодні вдень ворог вдарив по Запоріжжю. Вибуховою хвилею було пошкоджене приміщення дитячого садка, вилетіли вікна. Постраждали багатоповерхівки поруч.

Обійшлося без постраждалих – діти на персонал були в укритті.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1448-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.