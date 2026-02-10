В ночь на 10 февраля Россия снова атаковала украинские регионы ударными беспилотниками.

Под обстрелами оказались Харьков, Запорожская и Одесская области.

Кроме того, стало известно о гибели экипажа боевого вертолета Ми-24, резонансном решении Международного олимпийского комитета в отношении украинского спортсмена, а также новых событиях в США и Китае.

Подробнее об основных событиях ночи читайте в подборке от Фактов ICTV.

Взрывы в Харькове

Поздно вечером 9 февраля прогремели взрывы в Харькове. Город подвергся атаке вражеских беспилотников, зафиксировано попадание в Шевченковском районе.

Городской глава Игорь Терехов сообщил, что враг применил беспилотник типа Молния.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, удар пришелся по гражданской инфраструктуре района.

В результате атаки повреждены два легковых автомобиля и выбиты окна в многоквартирном жилом доме.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Атака на Вольнянск

В ночь на 10 февраля российские войска атаковали Вольнянск ударными БпЛА.

Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

В результате атаки повреждены частные жилые дома и хозяйственные постройки.

Ранения получили две женщины, мужчина и малолетний мальчик, которому еще не исполнилось двух лет.

Атака на Одесскую область

Ночью 10 февраля враг атаковал Одесскую область, поразив объект энергетической инфраструктуры на юге региона.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер сообщил, что в результате удара возник пожар, который оперативно ликвидируют спасатели. Также повреждения получило административное здание.

Из-за обстрела частично обесточены населенные пункты в трех общинах области. Объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание от генераторов.

Информации о погибших или пострадавших пока не поступало.

Гибель экипажа вертолета Ми-24

Во время выполнения боевого задания погиб экипаж вертолета Ми-24 11 отдельной бригады армейской авиации Херсон.

В подразделении сообщили, что с боевого задания не вернулись их побратимы — настоящие патриоты и офицеры с большой буквы.

Время и место трагедии военные пока не раскрывают.

МОК запретил шлем украинского спортсмена

Украинский скелетонист Владислав Гераскевич заявил, что Международный олимпийский комитет запретил ему тренироваться и соревноваться на Олимпиаде-2026 в шлеме с портретами украинских спортсменов, погибших в результате войны.

Спортсмен подчеркнул, что украинская сторона готовит официальное обращение к МОК и будет бороться за право выступать именно в этой экипировке.

Он отметил, что решение комитета “разбивает сердце” и противоречит ценностям олимпийского движения.

На ситуацию отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, поблагодарив спортсмена за напоминание миру о цене украинской борьбы и преступлениях России против украинских атлетов.

Трамп может посетить Китай

Президент США Дональд Трамп может совершить визит в Китай уже в начале апреля и провести переговоры с главой КНР Си Цзиньпином.

По данным западных СМИ, стороны могут обсудить вопрос Тайваня, торговые барьеры и другие ключевые аспекты американо-китайских отношений.

Белый дом пока не обнародовал конкретные даты поездки.

В США похитили мать ведущей NBC

В США похитили 84-летнюю Нэнси Гатри — мать телеведущей NBC Саванны Гатри.

Женщину похитили из дома недалеко от города Тусон в штате Аризона.

Семья получила открытку с требованием выкупа и крайним сроком для связи.

В свою очередь родные Нэнси записали видеоответ похитителям, где заявили, что соглашаются с их условиями.

Сейчас полиция продолжает поиски злоумышленников. Подозреваемые не установлены.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1448-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

