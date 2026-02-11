У Львівській області в Яворівському районі помер дворічний хлопчик під час надання йому медичної допомоги. Проти батьків дитини і працівників соціальної служби розпочато кримінальні провадження.

Про це повідомила Поліція Львівської області.

Смерть дворічного хлопчика на Львівщині

За попередніми даними правоохоронців, дитина померла від переохолодження.

Як зазначається, що 9 лютого до поліції надійшло повідомлення від медиків однієї з лікарень, розташованої у Яворівському районі, про дворічного хлопчика, який помер під час надання йому медичної допомоги.

Співробітники відділення поліції №1 Яворівського районного відділу поліції дізналися, що дитину до лікарні доставив батько – це 43-річний житель Львівської області.

За даними поліції, лікарі діагностували у хлопчика загальне переохолодження та інші захворювання. Його госпіталізували у реанімаційне відділення, але він помер.

Правоохоронці дізналися, що хлопчик виховувався у багатодітній сім’ї, яка перебувала на обліку в соціальній службі, разом з чотирма іншими дітьми віком від чотирьох до 10 років.

У поліції розповіли, що батько та матір хлопчика не працювали, а водночас не забезпечували належних умов для проживання та виховання дітей. Чоловіка та жінку затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Батьку та матері повідомили про підозру в учиненні правопорушення, передбаченого ст. 166 (Злісне невиконання обов’язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлена опіка чи піклування) чинного Кримінального кодексу України.

Зазначається, що проти працівників соціальної служби розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України.

У поліції розповіли, що санкція статті передбачає покарання – тюремне ув’язнення на термін від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до трьох років та з можливим штрафом від двох до п’яти тисяч. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виконавчий комітет територіальної громади ухвалив рішення про вилучення дітей та розміщення їх у спеціалізований дитячий заклад. Наразі триває досудове розслідування, а правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Фото: Поліція Львівської області

